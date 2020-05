O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar

publicado em 01/05/2020

Ingrid Silva, 27 anos (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

No Brasil e em diversos países do mundo hoje, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, porém com escassez de empregos por conta da pandemia do coronavírus, são poucos os motivos para comemoração. O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar e mais ainda: sem grandes expectativas para o futuro a curto prazo.Para Ingrid Silva, 27 anos, o Dia do Trabalho, não será muito positivo, já que ela está desempregada e com poucas perspectivas para um futuro próximo por conta da pandemia do coronavírus. "Infelizmente hoje estou desempregada, e não esperava por isso assim como muitos brasileiros não esperavam", relatou.A moradora do bairro São Cosme vê um momento de muita incerteza, uma vez que não é possível saber quando a pandemia irá acabar. "Está sendo difícil para todo mundo, não só para nós trabalhadores, mas também para os empresários".Ela reclamou sobre a atual burocracia para conseguir o seguro desemprego: "ninguém está conseguindo dar entrada. Você vai lá no PAT e eles dizem que não estão atendendo devido à pandemia, que não tem como ajudar, falam para entrar no aplicativo, mas você não consegue fazer nada através no aplicativo, porque trava ou não entra".Por fim, Ingrid disse que infelizmente será um Dia do Trabalho muito triste para muitos trabalhadores, no entanto é preciso ter fé, porque "nós ainda temos que confiar em Deus".