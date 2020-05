Na manhã deste sábado, a reportagem foi conferir a movimentação da Rua Amazonas e conversou com a dona do estabelecimento

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, a dona de um estabelecimento localizado na Rua Amazonas de Votuporanga, disse que a população está seguindo corretamente as medidas de precaução.“Todos estão respeitando muito bem as medidas impostas, utilizando máscaras e sabendo entender corretamente a gravidade da situação”, contou Sueli Santos, proprietária do Boticário.Ela ainda disse que está muito feliz com a paciência dos clientes e que não vê a hora de todo o comércio voltar integralmente, com os devidos cuidados para prevenção.