O Posto de Atendimento ao Trabalhador limitou o atendimento ao público que necessita dar entrada no Seguro-desemprego

publicado em 12/05/2020

Os atendimentos diários são de 15 pessoas e está havendo a distribuição de senhas (Foto: A Cidade)

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga limitou o atendimento ao público que necessita dar entrada no Seguro-desemprego em meio a maior onda de demissões dos últimos anos. Os atendimentos diários são de 15 pessoas e está havendo a distribuição de senhas para as pessoas que chegam primeiro. Quem necessitar do serviço, também pode dar entrada pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Emprega Brasil.

Algumas pessoas ficaram revoltadas com o atendimento limitado, pois ao chegarem, as 15 senhas já haviam sido distribuídas. Assim é o exemplo da votuporanguense Karen Neves, que expôs sua indignação nas redes sociais explicando o que aconteceu com a irmã. “Pediram para ela entrar pelo aplicativo, não deu certo e deu problemas. Então ela procurou o PAT, e foi informada que só estavam atendendo 15 pessoas por dia com esse tanto de gente desempregada”, explicou.

Ela ainda comentou que a irmã esteve no local dois dias seguidos de madrugada para entrar na fila e ao chegar, as 15 pessoas já estavam lá. “Gente, acho um absurdo, ter que dormir em frente ao local, ainda mais agora que a temperatura está baixando. É muito desrespeito com as pessoas”, disse. Ela concluiu a publicação dizendo que é muito revoltante e que em apenas cinco minutos que ela ficou na fila, cerca de seis pessoas perderam a viagem.