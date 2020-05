Desta feita a instituição recebeu duas ações solidárias, uma do Ville Hotel Gramadão e outra da Ciafer Casa e Construção

publicado em 08/05/2020

Ville Hotel Gramadão doa mil máscaras e Ciafer Casa e Construção meia tonelada de álcool em gel no dia de ontem (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brQue a população de Votuporanga é solidária, isso ninguém nega e por isso as ações nesta pandemia ainda estão se multiplicando. A Santa Casa recebeu nesta sexta-feira (8) duas ações solidárias de iniciativas distintas, mas unidas no propósito de ajudar.Uma realizada pelo Ville Hotel Gramadão com a entrega de mil máscaras de TNT e outra movida pela Ciafer Casa e Construção que entregou meia tonelada de álcool em gel.A doação de álcool em gel da Ciafer foi anunciada na live da dupla Gian e Giovani, que foi realizada no sábado 25 de abril em prol da Santa Casa.Leandro de Souza, que é gerente comercial da Ciafer, relatou que a escolha de se doar o álcool em gel, veio após a informação de que a instituição tinha grande necessidade do produto. “Então decidimos fazer a doação durante a live, até para motivar outras pessoas a fazerem o mesmo", disseAdemais desta doação que não foi a primeira, Leandro contou sobre outras realizações. “Nós já ajudamos muitas outras entidades de forma anônima e também nas lives locais, mas em função dessa pandemia nós queríamos ajudar de alguma forma a Santa Casa, que tem feito um lindo trabalho com nossos doentes”, completou.A reportagem também entrou em contato com o Ville Hotel Gramadão, que encaminhou para a Santa Casa mil máscaras feitas de TNT, que serão utilizadas pela equipe de funcionários, médicos e enfermeiros. Segundo o empresário Valmir Dornelas, no início da semana também foram entregues 600 máscaras ao Asilo São Vicente de Paula de Votuporanga.“Como participamos da diretoria da Santa Casa, sabemos da dificuldade, carência e necessidade da instituição. Ajudar, principalmente por ser hospital é muito importante e deixá-lo preparado para nos, ajudar e fortalecer a Santa Casa para os que vão necessitar dela devido o Coronavírus”, finalizou Valmir.