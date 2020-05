Segundo o vice-prefeito, Renato Martins, o diálogo é muito melhor que uma notificação

publicado em 30/05/2020

O vice-prefeito Renato Martins, o Renatão, falou sobre a decisão do prefeito João Dado em notificar a Votu Solidária

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem também comentou a notificação expedida pelo prefeito João Dado foi o vice-prefeito Renato Martins, o Renatão, que não ficou em cima do muro sobre a atitude do chefe do Poder Executivo Municipal.Renatão destacou que o trabalho dos organizadores foi fantástico. “Temos que parabenizar totalmente essa iniciativa, capitaneada pelo doutor Luciano Melo, inclusive a minha filha e a minha esposa são voluntárias do projeto. Minha filha todo domingo ficou na porta do supermercado trabalhando e minha mulher trabalhando três vezes por semana”, revelou.O vice-prefeito enalteceu toda atuação dos voluntários e entende que o Poder Público devia incentivar um projeto desse “e não fazer o que acabou o prefeito fazendo”.Desde o início Renatão foi um apoiador da campanha, convidando pessoas e participando das lives do projeto.Questionado sobre como ele analisa a postura do prefeito, Renato explicou que, naquele momento, na tarde de ontem, ainda não tinha falando com João Dado. “Eu não conversei com ele para saber o que levou ele a fazer isso, entendeu? Eu queria entender isso. Agora eu acho que o diálogo é muito melhor que uma notificação. Se ele chamasse o pessoal da Votu Solidária para conversar, expor a ideia dele, e a Votu Solidária também, nada disso estaria acontecendo. O que realmente falta nisso tudo é diálogo, e não notificação para lá e para cá”, concluiu.