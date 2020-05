A Prefeitura publicou decreto na tarde desta quarta-feira (6) para reabertura do comércio a partir desta quinta-feira (7)

publicado em 06/05/2020

(Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura Municipal de Votuporanga publicou um novo decreto na tarde desta quarta-feira (6) sobre a regulamentação de atividades em estabelecimentos comerciais, no período de 7 a 10 de maio de 2020 e adoção de medidas de prevenção e cautela visando a não propagação decorrente do Coronavírus. Assim, o comércio será integralmente reaberto neste período.No período de 07 a 10 de maio de 2020, nos horários já definidos em decretos anteriores, ficam permitidas as atividades comerciais dos estabelecimentos, os quais dentre outros, comercializem produtos de cama, mesa e banho, bazar, armarinhos, confecções, calçados, vestuário de inverno em geral e aquecedores de ambiente.A partir de 11 de maio de 2020, as atividades ora flexibilizadas retornam às condições anteriormente decretadas pelo Governo do Estado e pelo Município. Durante o Período de 07 a 10 de maio de 2020, permanecem em vigor todas as normas de distanciamento Social.Para o decreto foi considerada a condição positiva de Votuporanga nos índices de isolamento social, como o Município da região que melhor está classificado, com índices acima de 50% no período de 21 de março de 2020 até 06 de maio de 2020. Também foi considerada a declaração do Governador do Estado João Dória, de que comandará a flexibilização de abertura do comércio em Municípios cujo isolamento social esteja acima de 50%, que é o caso de Votuporanga.