publicado em 05/05/2020

Você sabia que uma simples lavagem de mãos pode ser alternativa eficaz na prevenção de infecções graves? De acordo com orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o ato de lavar as mãos corretamente impede o risco de transmissões cruzadas de micro-organismos, entre eles, o Coronavírus (Covid-19).No Dia Mundial de Higienização das mãos, celebrado nesta terça-feira (5/5), a Santa Casa de Votuporanga quer reforçar sobre a importância do ato. Como a transmissão da Covid-19 ocorre pelo ar, via espirro, tosse e gotículas de salivas, ou por contato pessoal, o ato de lavar as mãos frequentemente é determinante para prevenir o contágio. “É muito importante que a população passe a aderir ao hábito de lavar bem as mãos, além de tomar outras medidas, como usar o álcool 70% e evitar aglomerações”, alertou a médica infectologista, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima.O que é higiene das mãos?Consiste na remoção de sujidade, suor, oleosidade e células descamativas, visando interromper a transmissão de micro-organismos.Por que realizar a higiene das mãos?A pele é reservatório de diversos micro-organismos que podem ser transferidos de uma superfície para outra, por meio do contato direto (pele com pele) ou indireto (superfícies, equipamentos, objetos contaminados).As mãos representam a principal via de transmissão desses micro-organismos.É a medida individual mais simples e mais barata para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.Indicação da lavagem das mãos com água e sabão- Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais;- Ao iniciar e terminar o turno de trabalho;- Antes e após ir ao banheiro;- Antes e depois das refeições;- Antes de preparo dos alimentos;- Antes de preparo e manipulação de medicamentos;- Antes e após contato com pacientes;- Após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico.Como lavar as mãosA lavagem das mãos deve acontecer de acordo com as superfícies com que a pessoa entra em contato, ser feita com água e sabão e durar pelo menos 1 minuto. Para o álcool 70% em gel ou solução, a orientação é friccionar as mãos pelo menos por 20 segundos.O ideal é que você higienize as unhas, o dorso das mãos, entre os dedos, a polpa digital para que se tenha uma lavagem completa.Para profissionaisA enfermeira Especialista em Controle de Infecção Hospitalar, Milena Basso Bolpato de Morais, destacou que a higiene das mãos é a medida mais eficaz comprovada cientificamente para a prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) - nos serviços de saúde, incluindo aquelas provocadas por micro-organismos multirresistentes, promovendo desta forma, a segurança dos pacientes e profissionais.