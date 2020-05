De acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal divulgado na tarde de quinta-feira (7)

publicado em 08/05/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDe acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal divulgado na tarde de quinta-feira (7), às 17h40, pela Secretaria Municipal da Saúde, até ontem às 17h, a cidade apresentava 20 casos confirmados para a Covid-19, sendo 15 curados e cinco em tratamento/monitoramento. Desta forma, o Coeficiente de Incidência para o coronavírus na cidade é de 211,53/1.000.000 hab.Votuporanga registra oito casos notificados como suspeitos de coronavírus, sendo destes, cinco profissionais da saúde.Há 165 casos com resultado negativo e 177 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar acompanhados pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde.Segundo o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, dois pacientes com coronavírus estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com estado de saúde grave e usando respirador. Outra pessoa está em ala e seu estado de saúde é estável. As informações do boletim do hospital são referentes a pacientes de Votuporanga e região.