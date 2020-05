Informe Diário do Hospital desta sexta-feira, dia 29, aponta que são dez pacientes internados em ala e seis na UTI

Cresce o número de internados em ala especial de Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Da redaçãoA Santa Casa de Votuporanga atingiu nesta sexta-feira, dia 29, 66% de ocupação dos leitos de enfermaria e 60% de ocupação dos leitos de UTI na ala especial para tratamento da Covid-19. Os números são do Informe Diário sobre atendimentos de coronavírus no hospital.De acordo com o informativo, divulgado no fim da tarde desta sexta-feira, a Santa Casa de Votuporanga tem no momento seis pacientes confirmados com a doença, em estado grave, e internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Destes, quatro está em uso de respirador. Também confirmados com a doença, mas estáveis, estão outros cinco pacientes internados na enfermaria do hospital.Além dos confirmados, cinco pacientes com suspeita da doença estão internados, estáveis, na enfermaria da ala especial do hospital. Até a última quinta-feira, dia 28, este número era de apenas dois, ou seja, houve um aumento de três pacientes suspeitos em 24h.Vale ressaltar que não necessariamente todos os pacientes internados na Santa Casa sejam moradores de Votuporanga. O hospital é responsável por atender a população de outros 16 municípios quanto ao coronavírus.