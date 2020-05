Em live realizada nesta sexta-feira, 29, o secretário de Saúde, Aldenis Borim, explica que eles ainda estão analisando o decreto estadual e nos próximos dias vão estudar a flexibilização

publicado em 29/05/2020

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo: cidade permanece com restrições (Foto: Johnny Torres)

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), seguiu o decreto estadual assinado pelo governador João Doria (PSDB) e manteve o fechamento de salões de beleza, barbearias, restaurantes, bares e academias na cidade. Rio Preto está na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, que permite, a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho, a reabertura, com restrições, de shoppings, galerias, comércio e serviços, como imobiliárias, concessionárias e escritórios.Em live realizada nesta sexta-feira, 29, o secretário de Saúde, Aldenis Borim, explica que eles ainda estão analisando o decreto estadual e nos próximos dias vão estudar a flexibilização. Até o momento, Rio Preto segue o Plano São Paulo.O decreto com as especificações será publicado entre domingo, 31, e segunda-feira, 1ºNo caso dos shoppings, a reabertura será permitida com lotação limitada a 20% da capacidade de público, horário reduzido para quatro horas de funcionamento seguidas e proibição do funcionamento das praças de alimentação. As mesmas regras de limitação de público e horário valem para a reabertura do comércio e de serviços considerados não essenciais. Para todos os setores, o decreto estadual impõe a adoção de protocolos sanitários padrões e setoriais específicos.Rio Preto permanece na fase 2 ao menos até o dia 15 de junho. Até lá, a situação será reavaliada para definir se a região segue para a fase 3 do plano, que já prevê a reabertura, com restrições, de bares, restaurantes e similares, além de salões de salões de beleza e barbearias. A fase 4, por sua vez, libera o funcionamento de academias. A abertura total, sem restrições, só acontece na fase 5.Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 29, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, explicou que a fase 2, na qual a região de Rio Preto se encontra, é chamada de fase de "controle". "Nós estamos recebendo muitas perguntas sobre o porquê de tantas restrições na fase laranja (2). O ponto é que nós estamos aprendendo, com uma pequena abertura, na fase de controle. A fase de flexibilização é a amarela (3)", afirmou.