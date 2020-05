O município foi enquadrado na etapa laranja, o que permite a reabertura do comércio em geral com algumas restrições

publicado em 27/05/2020

Votuporanga foi classificada na fase laranja do plano estadual, o que permite a reabertura do comércio

O governador João Doria apresentou nesta quarta-feira (27) durante coletiva de imprensa, o Plano São Paulo para reabertura de setores da economia durante a quarentena de enfrentamento ao coronavírus. A partir de 1º de junho, índices de ocupação hospitalar e de evolução de casos em 17 regiões do estado vão definir cinco níveis restritivos (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul) de retomada produtiva.



Votuporanga foi classificada na fase laranja do plano e poderá retomar quase que integralmente o seu fluxo econômico, caso o prefeito João Dado (PSD) mantenha as medidas que adotou na semana passada. Isso porque a fase em que o município se enquadra não permite a abertura de salões de beleza, barbearias, academias e clubes, que já estão em funcionamento em razão de decretos municipais.