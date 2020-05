Representantes do VotuClube e do Assary Clube de Campo disseram que aguardam uma notificação da Prefeitura

publicado em 16/05/2020

Clubes aguardam notificação da Prefeitura

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Os clubes de campo de Votuporanga devem permanecer abertos no fim de semana, mesmo com a decisão judicial que suspendeu a validade do decreto que permitiu seu funcionamento. O jornal A Cidade entrou em contato, na manhã deste sábado (16) com representantes do VotuClube e do Assary Clube de Campo e ambos dizem que vão aguardar notificação da Prefeitura para decidir sobre fechamento.

De acordo com o dirigente do Votuporanga Clube, Fleury Cecchini, ainda não foi repassada nenhuma orientação oficial ao clube, que deve permanecer aberto neste fim de semana.

“Ainda não passaram nada oficial para nós, tudo que sabemos é por notícias e conversas de WhatsApp. Estamos aguardando uma notificação da Prefeitura para depois discutirmos sobre o que fazer”, disse Fleury.