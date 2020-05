Ela é natural de Rio Preto, mas cresceu em Votuporanga, em meio ao fogão de lenha de sua avó, rodas de pamonha de sua mãe e a casa de carnes da família de seu pai

publicado em 23/05/2020

A votuporanguense Jackie Watanabe, participa do reality Mestre do Sabor transmitido pela rede Globo de televisão (Foto:Globo/ Camila Maia)

Jackie Watanabe, que atualmente mora em Ilhabela-SP, é uma das 18 participantes da segunda temporada do Mestre do Sabor, programa de culinária produzido e exibido pela Rede Globo. Ela é natural de Rio Preto, mas cresceu em Votuporanga, em meio ao fogão de lenha de sua avó, rodas de pamonha de sua mãe e a casa de carnes da família de seu pai.

O gosto pela cozinha foi um caminho natural. Teve uma infância humilde, morando em Votuporanga até os dez anos de idade. “Estou com muitas saudades daí, só esperando a quarentena acabar para visitar a minha família”, disse Jackie.

Antes de ingressar na gastronomia, passou pela graduação de Enfermagem em Limeira, Estilismo e Moda em São Paulo e Produção de Tv e Eventos em Sorocaba. Quando finalmente conseguiu cursar a tão sonhada faculdade de Gastronomia pela Universidade Annhenbi Morumbi (UAM) em 2016. Ela fez cursos na Tokio Sushi Academy no Japão, Le Cordon Bleu em Londres e Ferrandi em Paris. Atualmente, devido à pandemia, opera apenas com o Buffet Arumã em Ilhabela.

Apresentado por Claude Troisgros, Mestre do Sabor é o primeiro reality show gastronômico exibido pela emissora. Ele é exibido toda quinta, logo após a novela ‘Fina Estampa’, às 22h30.

“Entrar no Mestre do Sabor, o primeiro reality de gastronomia da Tv Globo, foi um dos maiores desafios da minha carreira profissional. Sei que ainda há muito por vir durante o programa, mas estou pronta para representar o litoral norte, e as cidades por onde morei, nessa missão. Dividir a cozinha com grandes mestres brasileiros é uma oportunidade única e com certeza colherei lindos frutos dessa experiência. Conto com a torcida dos meus amigos, familiares e colegas de profissão”, disse Jackie.

