As missas, nos horários habituais, são com uma quantidade reduzida de fiéis para respeitar o distanciamento social

publicado em 08/05/2020

Missas voltaram a ser celebradas na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, voltou a sediar missas nesta semana, respeitando as regras de distanciamento social e utilização de máscaras. O retorno das celebrações é uma experiência que aos poucos deverá ser realizada em outras igrejas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o bispo da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas, falou sobre a experiência realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Nas imagens, ele mostra que foi feita uma divisória nos bancos para que exista o distanciamento social entre os fiéis. “Nós temos uma divisão banco sim, banco não, procurando respeitar o distanciamento social de um metro e meio de um para o outro, então todos os bancos foram sinalizados para que cada participante possa encontrar o seu lugar”, falou.

Na igreja, haverá uma equipe de suporte que acolherá e orientará os fiéis, que deverão estar de máscaras. Na entrada, também será disponibilizado álcool em gel. A catedral será higienizada antes e despois das celebrações.

“Essa é uma experiência modelo, é um ensaio, que poderá ser aperfeiçoado”, esclareceu o bispo. Ele destacou que estão sendo tomados todos os cuidados de acordo as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde. “É um novo tempo, um novo cuidado nesse tempo de pandemia do coronavírus, por isso nós pedimos a compreensão de todos vocês”, disse.

Dom Moacir pediu para os fiéis rezarem para que essa experiência dê certo, porque assim em alguns dias as celebrações nesse formato poderão ser autorizadas para todas as paróquias da diocese. Enquanto isso não acontece, ele solicitou que os padres sigam rezando as missas sem a presença das pessoas e com transmissões pelas mídias sociais.