O projeto que cria as vagas foi aprovado na sessão ordinária de terça-feira (26)

publicado em 27/05/2020

A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Arquivo A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou ontem, em regime de urgência, um projeto de lei do Executivo Municipal que promove a criação do cargo de Intérprete de Libras, promove adequações no quadro de habilidades e competências do cargo público de Analista de Executivo e cria 11 vagas para o preenchimento do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura. O texto foi aprovado por unanimidade.

As vagas criadas são para o cargo de Agente Operacional VII (três vagas), Agente Fiscal I (três vagas) e Profissional da Educação VII (cinco vagas). A propositura, segundo a Prefeitura, decorre da necessidade de convocação de candidatos aprovados em concurso público para suprir as necessidades de pessoal do município.

O projeto também tinha como finalidade acrescer a especialidade de tradução e interpretação de libras, no sentido de estabelecer legalmente o direito do aluno surdo de ter acesso aos conteúdos curriculares por meio da língua brasileira de sinais.