Apenas cidades classificadas na fase amarela podem abrir bares e restaurantes e o município só poderá avançar para essa fase depois de 14 dias

publicado em 28/05/2020

A cidade poderá reabrir restaurantes e bares apenas quando atingir a fase 3 do plano

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A situação de bares e restaurantes em Votuporanga segue inalterada por pelo menos 14 dias, levando em consideração o Plano lançado pelo governo de São Paulo. A abertura desses estabelecimentos é permitida apenas a partir da fase amarela, status que apenas 4 regiões do estado alcançaram (Barretos, Presidente Prudente, Bauru, e Araraquara/São Carlos).

As fases, segundo o governo, são determinadas pelo acompanhamento semanal da média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes contaminados pelo coronavírus e o número de novas internações no mesmo período. Uma região só poderá passar a uma reclassificação de etapa – com restrição menor ou maior – após 14 dias do faseamento inicial, mantendo os indicadores de saúde estáveis. Ou seja, Votuporanga só poderá reabrir bares, restaurantes e similares daqui 14 dias e isso se conseguir avançar de fase.

Nenhuma das 17 regiões está na zona azul, que prevê a liberação de todas as atividades econômicas segundo protocolos sanitários definidos no Plano São Paulo. A zona verde, segunda mais ampla na escala, também não foi alcançada até o momento e permanece como meta de curto prazo para cada região.

Com exceção da capital, todos os municípios da Grande São Paulo e também da Baixada Santista e de Registro permanecem na fase vermelha e não terão nenhum tipo de mudança na quarentena em vigor desde o dia 24 de março. Nas três regiões, o sistema de saúde está pressionado por altas taxas de ocupação de UTI e avanço de casos confirmados de pacientes com coronavírus.

Nas demais fases, haverá flexibilização parcial em diferentes escalas de capacidade e horário de atendimento. A etapa laranja, que abrange a capital e outras dez regiões no interior e litoral norte, prevê retomada com restrições a comércio de rua, shoppings, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Os demais serviços não essenciais continuam fechados.

Na fase amarela, haverá reabertura total de serviços imobiliários, escritórios e concessionárias, segundo protocolos sanitários. Comércio de rua, shoppings e salões de beleza, além de bares, restaurantes e similares poderão funcionar com restrições de horário e fluxo de clientes.