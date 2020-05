A campanha segue arrecadando alimentos, porém agora também receberá roupas que serão doadas aos mais necessitados

publicado em 14/05/2020

A campanha “Votu Solidária” passará a receber agasalhos que serão doados (Foto: A Cidade)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA campanha “Votu Solidária”, ação que foi organizada em prol às pessoas mais afetadas pela crise provocada pelo coronavírus, alcançou nessa semana,37 toneladas de alimentos não perecíveis, fora os produtos de higiene. O projeto conta com 26 entidades cadastradas e essas instituições são as responsáveis por distribuírem aos mais necessitados.Além do recebimento de alimentos e produtos de higiene, a campanha passará a receber doações de agasalhos. Todos os anos, a cidade conta com umaação promovida pelos clubes de serviço de Votuporanga chamada “Arrastão do Bem”, em que são arrecadados agasalhos e cobertores.Esse ano, devido à pandemia a atitude não poderá ser realizada, por isso os idealizadores da “Votu Solidária” decidiram tomar frente e receber os agasalhos no ponto de recebimento principal, localizado na rua Pernambuco com a rua Tietê (antiga Realpec).A doação de agasalhos poderá ser feita apenas no ponto principal ou então aPolícia Militar de Votuporanga está à disposição para buscar a doação nas casas, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3421 – 5323.O jornal A Cidade entrou em contato com o coordenador da Pastoral dos Vicentinos da Paróquia Santa Luzia, Modesto Rodrigues, que falou sobre a iniciativa. “Já recebemos muitas doações e realmente todas elas vieram em uma boa hora”, disse. Ele contou que que atualmente estão sendo distribuídas em média 30 cestas básicas por mês e somente nessa semana foram entregues 11.Os agasalhos e cobertores arrecadados também serão entregues às instituições cadastradas na campanha “Votu Solidária”.