Depois de todos esses decretos baixados, a classe dos animadores infantis quer saber o motivo deles não poderem atuar

publicado em 13/05/2020

Os animadores infantis também querem voltar a trabalhar em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós alguns dias de quarentena por conta da pandemia do coronavírus, a Covid-19, aos poucos a Prefeitura de Votuporanga foi autorizando a retomada de algumas atividades: a chamada flexibilização. Depois de todos esses decretos baixados, a classe dos animadores infantis quer saber o motivo deles não poderem atuar.A reportagem do jornal A Cidade entrou em contato com um dos profissionais. Ele é proprietário de cama elástica e brinquedos infláveis, que são instalados semanalmente nas feiras livres do município.O homem pediu para não ser identificado, alegando que poderá ser “perturbado” por fiscais, no entanto destacou que gostaria apenas de voltar a trabalhar. De acordo com ele, são cerca de 50 dias parados. “Fomos os primeiros a parar”, contou.O profissional local seus brinquedos para realização de festas infantis, que também não estão ocorrendo nesta época, portanto a situação das pessoas que trabalham nesse setor é bastante complicada.Para deixar os animadores de festas ainda mais apreensivos, o governador João Doria confirmou ontem que a possibilidade de flexibilização da quarentena em São Paulo está suspensa em todos os 645 municípios paulistas até 31 de maio. A prorrogação se deve ao ritmo acelerado de contágio do coronavírus e o aumento crítico no total de infectados e de mortes por Covid-19, com risco iminente de colapso no sistema de saúde.