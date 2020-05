A Educação Municipal de Álvares Florence também se inovou, pois é preciso fazer com que as aulas continuem

publicado em 05/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Em tempo de pandemia do novo coronavírus, todo Brasil e mundo está adaptando sua rotina, inovando, pois, o isolamento social é necessário. Com essa visão a Educação Municipal de Álvares Florence também se inovou, pois é preciso fazer com que as aulas continuem, que todos os alunos tenham acesso em suas casas e principalmente, garantindo que aconteça o processo ensino/aprendizagem.Graças ao investimento que a administração municipal vem realizando desde 2018 na capacitação tecnológica dos profissionais da educação, onde firmou parceria com o G Suite for Education, está sendo possível dar a continuidade às aulas em tempo de pandemia. G Trata-se de um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e alunos aprendam e inovem juntos, sendo apps gratuitos do Google feito sob medida para as escolas, que oferece vantagens como segurança integrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo extra.Nos dias 22, 23 e 24 de abril, a equipe gestora e educadores municipais realizaram as reuniões em modo remoto, ou seja, cada um em sua casa. Traçadas as estratégias, os professores realizaram a preparação das aulas e atividades que seriam enviadas às famílias.Além da apostila do aluno, os professores também montaram atividades extras complementando, gravaram suas aulas no “estúdio” montado na escola, com auxílio de profissionais de tecnologia, respeitando todas normas de segurança, ou mesmo em suas casas, com auxílio de aplicativos de celular, além da gravação de um vídeo de boas-vindas às famílias para ser enviado nos grupos de WhatsApp no início das aulas remotas, sendo assim, um gesto de acolhimento e parceria a ser firmado.Os materiais para início das aulas remotas foram entregues às famílias no dia 29 de abril, sendo para zona urbana, retirado por um responsável pelo aluno na escola com horário agendado, evitando aglomeração e na zona rural, feita pelo transporte escolar, entregando na casa de cada aluno.Será seguido um cronograma quinzenal para envio e devolução das atividades. Todos os professores estão à serviço, prestando atendimento remoto de suas casas às famílias e alunos para explicações e sanarem dúvidas.