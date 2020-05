Representantes da entidade destacaram retorno positivo para o comércio, sobre flexibilização do comércio; novas solicitações foram feitas

publicado em 14/05/2020

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga - ACV, Valdeci Merlotti, e o vice-presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta, se reuniram com o prefeito de Votuporanga, João Dado, nesta quinta-feira (14/5). No encontro, o agradecimento ao governo municipal pela flexibilização da abertura do comércio entre os dias 7 e 9 de maio e também a solicitação de novas reivindicações.“A abertura deu um novo fôlego aos empresários, que respeitaram as medidas preventivas indicadas. Aos poucos vamos encontrando alternativas dentro de uma nova normalidade”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da entidade.Entre os pedidos feitos pela Associação, que representa o comércio de Votuporanga, a avaliação de nova flexibilização para abertura das lojas, em novas datas no decorrer da quarentena, que no Estado de São Paulo segue até o dia 31 de maio, como divulgado pelo governo paulista.“Agora aguardamos a decisão do Prefeito e dos estudos. O prefeito sinalizou que análises serão feitas, atendendo as recomendações da saúde e também de equilíbrio da economia”, finalizou Carlos Eduardo Ramalho Matta, vice-presidente da ACV.As lojas seguem autorizadas a atender aos consumidores para recebimento de carnês e boletos. Essa liberação atende ao decreto municipal nº 12.262 e também prevê que os comerciantes sigam as medidas de prevenção e cautela visando a não propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).Na cidade, também estão permitidas as vendas online, drive thru e delivery. A ACV possui um canal de divulgação e apoio aos associados que disponibilizam o serviço aos consumidores e se tornou uma ferramenta estratégica neste período de pandemia. Confira a relação de lojistas em www.acvnet.com.br/delivery.