Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga, falou sobre as expectativas para abertura do comércio

publicado em 13/05/2020

A Associação Comercial de Votuporanga está acompanhando de perto as decisões do poder público (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotupornga.com.brExiste a expectativa que o governador do Estado de São Paulo, João Doria, realize uma flexibilização por regiões, como adiantou para o jornal A Cidade o deputado estadual Carlão Pignatari. Isso é o que a Associação Comercial de Votuporanga espera, como contou o presidente Valdeci Merlotti.“Esperamos que cidades como Votuporanga, que, segundo o boletim epidemiológico divulgado no dia 11 de maio, mantém com 23 casos positivos, sendo 18 curados, sejam liberadas a retornar as atividades, mas com todos os cuidados necessários, como fizemos de 7 a 9 de maio”, comentou Valdeci.A ACV ficou contente com a abertura das lojas durante três dias no município, já que foi economicamente positivo o resultado das vendas obtidas nos dias 7, 8 e 9 de maio, por meio da flexibilização para alguns setores do comércio. “Na cidade, as lojas estavam fechadas desde o dia 22 de março, a reabertura temporária permitiu que consumidores se preparassem para as baixas temperaturas que são aguardadas para o inverno deste ano e deu novo fôlego aos comerciantes”, disse o presidente.O líder da classe comercial destacou que os lojistas tomaram todos os cuidados necessários. No sábado (9), por exemplo, o horário de atendimento foi estendido para evitar aglomeração de pessoas no período da manhã. “Foi muito positivo e acredito que um exemplo para liberações posteriores”, destacou.Questionado se a Associação acredita que o Poder Executivo Municipal publicará outro decreto semelhante, ele respondeu que a ACV está acompanhando de perto todas as decisões do poder público. “Estamos acompanhando a situação junto ao poder público, ação que promovemos desde o dia 21 de março, quando foi determinado o fechamento das lojas, já a partir de 22 de março”, falou.Valdeci ressaltou que o trabalho da Associação resultou em conquistas, como a autorização para abertura de lojas para recebimento e a flexibilização de 7 a 9 de maio. “Continuaremos solicitando por medidas que garantam a sustentabilidade dos negócios”, acrescentou.