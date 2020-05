Após a batida os dois veículos capotaram

publicado em 22/05/2020

Uma colisão entre dois veículos na vicinal que liga Álvares Florence e Boa Vista dos Andradas deixou duas pessoas feridas no início da tarde de ontem. Após a batida os dois veículos capotaram.De acordo com informações extraoficiais, os motoristas dos dois carros tiveram ferimentos leves e foram socorridos por uma ambulância e levados para o Pronto Socorro de Álvares Florence.As causas do acidente agora serão apuradas pela Polícia Civil.