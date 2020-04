Reino Unido: os familiares de Gabriel Bertoldo vieram para o Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus

publicado em 15/04/2020

Gabriel Bertoldo, 27 anos, mora em Londres e conversou com o A Cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO sentimento do chef de cozinha Gabriel Bertoldo, 27 anos, é o da grande maioria da população mundial: que a pandemia do coronavírus acabe logo. Em Londres, Reino Unido, e longe dos filhos, ele não vê a hora disso tudo passar.Atualmente, Gabriel divide casa com mais seis pessoas. Sua esposa e os dois filhos estão no Brasil por conta da pandemia. “No momento, apenas meu pai está aqui. Minha mãe também se encontra no Brasil porque está no grupo de risco”, contou.O chef, que entre idas e vindas mora há nove anos na Europa, contou que a situação lá é bem pior que no Brasil. “É bem crítica, levando em consideração que já são mais de 93 mil infectados, com 66 milhões de habitantes”, observou.Gabriel explicou que em Londres o sistema atual é de lockdown (confinamento). “Essa já é a quarta semana, e amanhã o governo local decidirá se vai estender o prazo por mais três semanas, o que eu acredito que vai acontecer”, comentou.Sem trabalhar há três semanas por conta da pandemia, o brasileiro recebe 80% do salário semanalmente pelo governo. Ele revelou que seu patrão contraiu o novo coronavírus, mas já está curado.Para as pessoas que moram no Brasil, Gabriel pediu que elas se cuidem, mantenham a distância necessária, parem de se socializar. Na opinião dele, os políticos brasileiros estão usando o vírus para fazer política. “Acho que o Brasil parou muito cedo, e o reflexo do que aconteceu vai refletir no pobre. É complicada essa situação. Se até mesmo Reino Unido, que é um país rico, segurou até a última hora para adotar quarentena... Enfim, só torço pelo bem do Brasil”, concluiu.