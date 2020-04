Votuporanga está em Estado de Calamidade Pública

publicado em 09/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Subiu para quatro o número de casos positivos de coronavírus em Votuporanga. A informação é do Boletim Epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (9) pela Secretaria Municipal da Saúde. Também foi registrada uma morte suspeita pela doença na cidade.Votuporanga registra também 54 casos notificados como suspeitos de coronavírus, além de 58 exames que deram negativo para a doença e 19 casos descartados. No total, há 275 pessoas com sintomas não graves sendo monitoradas na cidade.