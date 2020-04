De acordo com o Boletim Epidemiológico desta terça-feira (28) apenas três pessoas seguem na classificação

publicado em 29/04/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDe acordo com o Boletim Epidemiológico desta terça-feira (28) apenas três pessoas seguem na classificação de suspeitos de coronavírus em Votuporanga. De acordo com o documento, 153 pessoas que estavam nessa lista testaram negativo para a doença até o momento na cidade.Como já estão em uso os 500 testes rápidos da Covid-19 adquiridos pela Prefeitura, é provável que a lista seja zerada ainda nesta quarta-feira (29), isso se não houver o registro de muitas suspeitas até o final do dia.Ainda de acordo com o Boletim, desde o dia 31 de março, quando foi confirmado o primeiro caso da doença na cidade, 16 pessoas foram infectadas, sendo que nove já estão curadas, uma está internada em ala e estável e as demais estão em isolamento domiciliar.Outras 193 pessoas apresentaram sintomas gripais leves e seguem em acompanhamento domiciliar pela Secretaria Municipal de Saúde.