Cidade registra três casos positivos de coronavírus em 24 horas

publicado em 18/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Da RedaçãoA Secretaria Municipal de Saúde lançou em suas redes, no final da tarde deste sábado (18) o Boletim Epidemiológico da situação dos casos de coronavírus em Votuporanga. Três novos casos foram confirmados em menos de 24 horas.Com as novas confirmações, a cidade chega ao seu décimo caso. De acordo com o Boletim, são dois homens, um de 40 a 49 anos e outro de 60 a 69 anos, e uma mulher de 50 a 59 anos. Todos possuem comorbidades, ou seja, apresentam outras doenças em seu histórico.Os três estão sob situações controladas e bem. Os doi homens estão em isolamento domiciliar e a mulher já teve alta.