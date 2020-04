A ação é organizada por membros da sociedade votuporanguense com o objetivo de arrecadar doações para famílias carentes

publicado em 10/04/2020

Centenas de doações já foram arrecadadas

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A “Votu Solidária”, ação organizada por membros da sociedade votuporanguense com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene, já recebeu centenas de doações e, agora, prepara cestaspara entidades assistenciais e famílias castigadas pela crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus.

A iniciativadisponibilizou seis pontos fixos para a recebimento das doações. São empresas espalhadas pelos quatro cantos da cidade com o objetivo de evitar um grande trânsito de pessoas pelas ruas da cidade em razão do novo vírus. As pessoas passam, deixam as sacolas com a doação rapidamente.

Segundo Luciano Melo, um dos organizadores da iniciativa, agora será feita a separação dos produtos para a montagem e depois distribuição das cestas.

“Foi muito bacana. Fiquei muito feliz com a quantidade de doações que recebemos e por saber que conseguiremos atender a dezenas de pessoas. A população de Votuporanga mostrou que é muito solidária”, disse.

Os pontos fixos estão na Antiga Realpec (rua Pernambuco 3246); Victor Celulares (Avenida do Pozobon); Instituto de Geriatria (rua da UPA); Wilson Alinhamentos (na Vale do Sol); Guincho do Faria (na avenida do Assari); e VB Ambiental (na avenida da AABB).

Além de poderem levar as doações até um desses pontos, a população poderá contribuir por meio de compras online, onde a pessoa pode comprar pelo site de algum supermercado e mandar entregar em algum dos pontos.