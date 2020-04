Secretaria da Fazenda disse que o imposto é uma fonte indispensável de receita para o custeio dos serviços de Saúde

publicado em 10/04/2020

Os vencimentos são nos dias 12, 14, 16 e 18, variando de acordo com a localização do imóvel (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vencimento das parcelas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) segue normalmente em meio a quarentena imposta para a contenção ao avanço do Covid-19. A informação é da Secretaria Municipal da Fazenda em resposta a um questionamento do jornal A Cidade.A dúvida foi levantada diante da grande dificuldade financeira que muitos estão passando em razão do fechamento do comércio. Essa semana o governo federal anunciou que irá subsidiar a conta de energia elétrica de nove milhões de brasileiros da chamada tarifa social. O governo do estado suspendeu a tarifa de água de 506 mil famílias e a cobrança da dívida ativa. Por isso havia expectativa sobre uma ação semelhante do município.Na nota, a Secretaria da Fazenda afirmou que o IPTU é uma fonte indispensável de receita para o custeio dos serviços de assistência à Saúde prestados pelo município e pagamento de fornecedores.“A Secretaria Municipal da fazenda informa que os vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2020) seguem normalmente referente ao mês de abril. A orientação, neste momento, é que os munícipes deem preferência para os meios eletrônicos, evitando atendimento presencial”, diz o material.A Prefeitura divulgou ainda um link para a consulta do débito para que não haja aglomeração de pessoas na Central de Atendimento do Poder Executivo em momento de pandemia. O serviço pode ser acessado pelo site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) na aba “Links” ou em “Serviços ao Cidadão”.A central de atendimento da secretaria da Administração ainda possui número exclusivo via aplicativo de mensagens para a prestação de serviços, sendo o (17) 99754 – 6916, e ainda o e-mail atendimento@votuporanga.sp.gov.br, além do telefone (17) 3405 – 9700, ramal 9714.Por meio do aplicativo de mensagens, WhatsApp, a Prefeitura consegue enviar e receber documentos, comprovantes de pagamento, solicitações a serem protocoladas, boletos, carnês de IPTU e informações gerais.