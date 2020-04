A notícia é do Informe Diário do hospital, divulgado na tarde deste sábado (25)

publicado em 25/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Depois de uma semana tranquila, após a alta médica do empresário Mauricinho Menezes e do morador de Américo de Campos, Leandro Binoti, a UTI da Santa Casa de Votuporanga voltou hoje a ser ocupada por pacientes com coronavírus e em estado grave.A notícia é do Informe Diário do hospital, divulgado na tarde deste sábado (25). O documento não traz informações sobre a idade, sexo e nem cidade de origem. Um deles está respirando com a ajuda de aparelhos.Ainda de acordo com o informativo, outras três pessoas estão internadas na Santa Casa de Votuporanga com suspeita de coronavírus. O estado deles, porém, é estável e eles estão em ala isolada no hospital.