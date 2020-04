O Udemo se uniu para entregar 10 mil copos descartáveis para a Instituição votuporanguense, referência em média e alta complexidades para aproximadamente 500 mil pessoas

publicado em 28/04/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Apoiar as entidades da cidade. É assim que faz o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (Udemo). Constantemente, destina doações para a Santa Casa de Votuporanga, como forma de contribuir com quem tanto precisa.Em tempos de pandemia do Coronavírus, não seria diferente. O Udemo se uniu para entregar 10 mil copos descartáveis para a Instituição votuporanguense, referência em média e alta complexidades para aproximadamente 500 mil pessoas.Paula Vasques, delegada regional, explicou a ação. “Soubemos da grande demanda por materiais de consumo, especialmente copos descartáveis. Contatei os sócios e conseguimos valor suficiente para a compra de 10 mil unidades. É com muita satisfação que entregamos essa contribuição”, contou.A adesão revela todo o reconhecimento pela assistência. “Já participamos de reuniões com o provedor Luiz Fernando Góes Liévana, quando nos foram apresentados os números de atendimentos. Desde então, direcionamos campanhas para a Instituição, que tanto precisa e que merece nosso respeito pelo trabalho”, complementou.As ações já envolveram alimentos, papel higiênico e muito mais. “Estamos sempre atentos às necessidades. Sabemos o quanto que essas contribuições são importantes para que o atendimento continue cada vez melhor”, ressaltou.O provedor da Santa Casa agradeceu o empenho. “Udemo é muito solidário e envolve todos os seus associados visando fazer o bem. Os integrantes arrecadam grandes quantidades, possibilitando suprir nossa demanda. Vocês são grandes parceiros”, finalizou.