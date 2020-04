A doação foi concedida a campanha VotuSolidária que media os donativos para as entidades do município

publicado em 22/04/2020

Foram doadas 2 toneladas de alimentos, entre eles, o arroz, feijão, açúcar e sardinha (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA campanha idealizada por membros da sociedade votuporanguense, a Votu Solidária, que conta com diversos pontos de coleta de alimentos na cidade, recebeu a doação de duas toneladas de alimentos Supermercado Porecatu. A entrega dos produtos foi feita na segunda-feira (20), na central de arrecadações da campanha.Entre os alimentos que foram doados, estão listados a sardinha, o arroz, feijão e açúcar, que posteriormente estarão em conjunto com outros mantimentos, na montagem de cestas que serão revertidas para famílias carentes assistidas por entidades de Votuporanga.A iniciativa disponibilizou seis pontos fixos para o recebimento das doações. São empresas espalhadas pelos quatro cantos da cidade tendo o objetivo de evitar um grande trânsito de pessoas pelas ruas em razão do novo vírus. As pessoas passam, deixam as sacolas com a doação rapidamente.Os pontos fixos estão na Antiga Realpec (rua Pernambuco 3246); Victor Celulares (Avenida do Pozobon); Instituto de Geriatria (rua da UPA); Wilson Alinhamentos (na Vale do Sol); Guincho do Faria (na avenida do Assari); e VB Ambiental (na avenida da AABB).Além da opção de levar as doações até um desses pontos, a população poderá contribuir por meio de compras online, onde a pessoa compra pelo site de algum supermercado e manda entregar em algum dos pontos.Para reforçar a ação solidária a Polícia Militar, também entrou na campanha. Os munícipes podem poderão ligar na companhia pelo 3421 – 5323 e uma viatura da PM vai buscar as doações na porta de sua casa.Algo a maisAlém disso, para quem se disponibiliza a sair de sua casa e fazer uma doação, no ponto de coleta da Realpec (rua Pernambuco 3246, esquina com a Tietê) a Votu Solidária está fazendo a venda de máscaras laváveis à população no valor de cinco reais que será revertido na compra de mantimentos para a campanha.