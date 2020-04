Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm autonomia para regulamentar o isolamento social

publicado em 17/04/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), assim como todos os demais prefeitos, não precisa esperar o término do decreto estadual, em 22 de abril, para reabrir o comércio. É o que decidiu o plenário do STF (Supremo Tribuna Federal), na tarde de anteontem, que concedeu aos estados e municípios a autonomia para regulamentar o isolamento social.A decisão está relacionada a uma ação movida pelo PDT contra uma Medida Provisória assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro que restringia a ação de governadores em tomar ações preventivas ao novo coronavírus. Votaram a favor da autonomia dos entes federativos os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Celso de Mello e Luis Roberto Barroso não votaram.“Quem reabre o Brasil não sou eu, é governador e prefeito. Eu não tenho poder nenhum”, disse Bolsonaro, rindo, na portaria do Palácio da Alvorada. “O Supremo decidiu, ué, quer que eu faça o quê? O Supremo decidiu: quem fecha ou abre é governador e prefeito”, queixou-se o presidente após a decisão.O novo entendimento, derruba, em tese, os argumentos de João Dado e demais prefeitos da região de que não podem transcender a decisão estadual ao negar os apelos feitos pelos comerciantes para reabertura dos estabelecimentos.Essa autonomia, inclusive, já levou alguns prefeitos a iniciarem um processo de abertura gradual de seu comércio. Jales e Rio Preto são os exemplos mais próximos. Na terça-feira (14) o prefeito jalesense, Flá Prandi (DEM) permitiu que todo e qualquer estabelecimento local volte a funcionar, desde que não tenha atendimento presencial. Drive thru, delivery e retirada no local estão liberados para qualquer estabelecimento.No dia seguinte foi a vez de Edinho Araújo (MDB) liberar a abertura gradual do comércio de Rio Preto. Está permitido o funcionamento de todos os comércios de alimentos (bares, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial, sem consumo no local. Outros setores expressos no decreto com autorização são hotéis, estacionamentos, produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e comércio de peças, acessórios para carros, motos e bicicletas.Ontem, inclusive, o presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdeci Merlotti, e Celso Penha Vasconcelos diretor jurídico da ACV, além do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, acompanhados do gerente administrativo da entidade, Vanderlei Junqueira, se reuniram com o prefeito João Dado para pedir alternativas para o comércio local.“Levamos ao prefeito a realidade dos comerciantes de Votuporanga, que é preocupante. Por isso, temos que encontrar alternativas que ajudem a manter a sustentabilidade dos negócios, já que as vendas foram afetadas, com a suspensão do atendimento presencial”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Atualmente, muitas lojas têm grande parte de seu faturamento realizado por crediário próprio, tendo grande dificuldade dos seus recebimentos. Dessa forma, a determinação do fechamento dos estabelecimentos impacta diretamente nos resultados financeiros.