De acordo com os números oficiais, dos 11 infectados, sete venceram a Covid-19

publicado em 22/04/2020

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga iniciou nesta quarta-feira (22) a divulgação do número de pacientes que já contraíram o coronavírus na cidade e estão curados. De acordo com os dados oficiais, dos 11 infectados, sete venceram a Covid-19.Dos outros quatro que ainda estão com a doença, ainda de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, apenas um está internado em ala e estável. Os demais estão em isolamento domiciliar.O Boletim Epidemiológico ainda trouxe o resultado de mais 13 exames realizados nos pacientes que estavam com suspeita da doença. Destes, 12 deram negativo e um positivo. Com isso, subiu para 11 o número de casos positivos e para 127 os negativos.Com os novos dados, apenas seis pacientes seguem como suspeitos. O número de pacientes com sintomas leves que estão em monitoramento também sofreu uma queda acentuada. De 203 na terça-feira ( 21) despencou para 172 no Boletim desta quarta-feira (22).