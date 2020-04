A empresária e cabelereira Renata Siqueira dos Santos, que já há algum tempo mora em Madri com a família, falou com A Cidade

publicado em 02/04/2020

Da Espanha, a cabelereira e empresária Renata Siqueira dos Santos pede para população levar o coronavírus a sério (Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNossa série especial com o relato de votuporanguenses pelo mundo chega hoje à Espanha, o 3º país com o maior número de casos (mais de 102 mil) e de mortos (9.053) por coronavírus no planeta. De lá, quem fala é a empresária e cabelereira Renata Siqueira dos Santos, que já há algum tempo mora em Madri com a família.Segundo ela, o país está nessa situação porque a população não levou, a princípio, o vírus a sério. “Nós achamos que o vírus não iria chegar tão rápido como chegou. No começo de tudo o pessoal não se protegia muito, começaram a levar muito na brincadeira toda essa situação e assim chegou nesse ponto que está agora”, disse ela.Renata ainda disse que todos, agora, estão muito preocupados pelo fato da população da Espanha ser muito semelhante(na faixa etária) a da Itália, onde milhares de pessoas já morreram pela doença.“Estamos em quarentena, aproximadamente há um mês já e aquio governo determinou mesmo que fechassem vários comércios, os únicos abertos são supermercados e farmácias. Algumas indústrias não fecharam também, porque elas não têm contato direto com o público. O resto está fechado, e o pessoal até que está bem consciente agora, apesar de que a lei aqui funciona. A polícia vai para rua, o exército está indo para rua e multando as pessoas, então está bem diferente daí do Brasil, em que as pessoas não estão tendo muita consciência e estão deixando de trabalhar para participar de reuniãozinha familiar, frequentando lugares públicos”, completou.Renata ainda relata a preocupação com o sistema de saúde no Brasil. Se grandes potências europeias estão com a saúde em colapso, aqui não será diferente ou pode até ser pior.“Então pessoal, é só um alerta para vocês aí do Brasil, vamos levar a sério. Esse vírus não é brincadeira e ele é sim uma gripe muito forte para pessoas em grupo de risco, idosos e pessoas com a imunidade baixa. Vamos nos cuidar e nos proteger, vamos evitar aglomerações e lugares muito cheios de pessoas, usar máscaras, luvas e lavar corretamente as mãos. O Brasil realmente é um país que não tem uma estrutura para aguentar uma crise econômica dessa”, completou.Por fim, ela que ainda possui uma loja em Votuporanga (Rapunzel), disse que sabe as dificuldades que os comerciantes estão passando, mas a vida deve vir em primeiro lugar.“E assim pessoal, é complicado para quem trabalha, para quem é pai de família, eu entendo, mas acho que a vida e a saúde está acima de tudo. Vamos nos conscientizar e aproveitar esse tempo para ficar em casa com a família e desfrutar, colocar a cabeça em ordem. Agora, quem não pode e trabalha, se previna gente, se previnam mesmo. Não precisa de histeria, não precisa entrar em pânico. Temos que ficar confiantes e ter fé em Deus que isso vai passar, só que tem que ter consciência e se prevenir”, concluiu.