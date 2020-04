Serão duas missas na Paróquia São Bento: nesta sexta-feira, 09, a Adoração da Santa Cruz, às 15h, e no Domingo de Páscoa, a Missa, às 7h30

publicado em 09/04/2020

Celebrações serão transmitidas pela emissora

Com as celebrações presenciais suspensas, em razão da pandemia de coronavírus, em toda a Diocese de Votuporanga, que é composta por 28 paróquias e 25 municípios, a rádio Cidade FM transmitirá as celebrações da Semana Santa.

Serão duas missas na Paróquia São Bento: nesta sexta-feira, 09, a Adoração da Santa Cruz, às 15h, e no Domingo de Páscoa, a Missa, às 7h30.