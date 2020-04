Além disso, a cidade registra 69 casos notificados como suspeitos do novo vírus e três casos positivos.

publicado em 07/04/2020

Números são do último Boletim Epidemiológico

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura Municipal de Votuporanga divulgou na noite de ontem, às 19h05, por meio da secretaria da Saúde, o Boletim Epidemiológico do coronavírus, o covid-19. A cidade registra 69 casos notificados como suspeitos do novo vírus e três casos positivos.

Ainda de acordo com o informe, 29 exames deram negativo para a doença e 19 casos foram descartados. No total, há 280 pessoas com sintomas não graves sendo monitoradas na cidade.

Segundo a Prefeitura, desde o surgimento dos primeiros casos suspeitos de covid-19 registrados na cidade, em meados de março, a Secretaria da Saúde estruturou uma sala de monitoramento para acompanhar os casos de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave. Desde o início, 485 pessoas passaram por esse serviço de monitoramento, destas, 159 já tiveram alta.