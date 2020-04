Recurso (dos governos federal, do estado e próprio) será utilizado para a compra de máscaras, luvas e 500 testes rápidos

publicado em 09/04/2020

Prefeitura enviou o projeto que deve ser analisado em regime de urgência ainda hoje

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEstá marcado para hoje, as 10h30, uma audiência pública, na Câmara Municipal de Votuporanga, para tratar da abertura de um crédito adicional especial no orçamento do município no valor de R$ 1. 203.000,00. Os recursos serão utilizados no enfrentamento ao coronavírus no município.De acordo com a iniciativa, o montante será destinado para a aquisição de e materiais de consumo (máscaras, luvas, etc), equipamentos e materiais permanentes, além de 500 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19.Os recursos são oriundos de repasses do governo Federal (R$ 187.472,00), governo Estadual (R$ 374.944,00), e uma previsão de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 10.584,00, além de R$ 630 mil de recursos próprios.Após a audiência pública, às 11h, os vereadores ficam convocados para sessão extraordinária.