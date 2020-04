O município está em Estado de Calamidade Pública

publicado em 09/04/2020

Parque da Cultura (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPara evitar aglomeração, já que muitas pessoas estão desrespeitando a quarentena em Votuporanga, a Prefeitura Municipal interditou, na tarde desta quinta-feira (9), o Parque da Cultura.Conforme o Poder Executivo, a Defesa Civil de Votuporanga, da Secretaria Municipal da Cidade, interditou o Parque da Cultura, complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”. O isolamento do local tem como objetivo a proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). "Sendo assim, o local está interditado para o uso da população, incluindo quadras de esportes, parquinho infantil e pistas de caminhada e ciclismo", explicou a Administração Municipal.Ainda segundo a Prefeitura, o trabalho da Defesa Civil foi realizado em conjunto com as Secretarias da Cidade, de Trânsito, Transporte e Segurança e da Cultura e Turismo "visando a proteção da saúde pública". "A ação de interdição conta ainda com apoio da Polícia Militar que atuará no local para que não ocorra aglomerações como as que vinham ocorrendo nos últimos dias", concluiu o Executivo.