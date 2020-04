Final de semana foi de aglomerações em alguns templos religiosos

publicado em 14/04/2020

Em alguns templos, fiéis tiveram que ficar de pé diante da lotação; dois foram autuados (Foto: Arquivo pessoal/ A Cidade

A redação do jornalrecebeu várias denúncias de munícipes indignados com a aglomeração em alguns templos religiosos de Votuporanga. As igrejas, de todas as denominações, estão autorizadas a funcionar, desde que respeitem as determinações do decreto municipal, que estabelece o distanciamento mínimo de dois metros quadrados entre os fiéis.Pelo que se viu nas imagens deste final de semana, no entanto, as determinações não estão sendo seguidas. Pelo menos quatro igrejas, de diferentes denominações, foram registradas com bancos lotados e, em alguns casos, com fiéis até de pé, do lado de fora, diante da lotação.Procurada, a Prefeitura, por meio de sua assessoria de comunicação informou que notificou duas igrejas neste fim de semana pelo descumprimento do decreto. A nota, no entanto, não informa quais e nem suas localidades.