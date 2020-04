População esperava uma queda maior, mas em alguns estabelecimentos a diferença já chega a R$ 0,10

publicado em 09/04/2020

População começa a sentir queda nos preços

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

O preço do etanol já começou a cair em diversas cidades da região, como é o caso de Rio Preto que calcula uma média de 7,7% de queda, com principal razão do menor movimento causado pelas medidas de isolamento social. Por lá a redução foi de 20 centavos em comparação ao valor do mês passado de R$ 2,79 para R$2,59.

Em Votuporanga, o valor já começou a apresentar uma queda. Em consulta aos principais postos de combustível da cidade foi possível notar a queda, R$0,10 em comparação ao preço do mês passado, que passou de R$ 2,79 para R$ 2,69. A reportagem foi a campo e em conversa com alguns revendedores a afirmação é de que o consumo caiu mais de 50%, o que fez com que os preços também caíssem.

Em consulta aos consumidores nos postos, eles relatam que sentiram que o valor este começando a sentir a queda nos preços, porém por conta deste tempo todo parado o valor deveria estar mais baixo.

“A gente não está trabalhando, vamos para a terceira semana sem trabalhar, por isso espero que baixe”, disse Marciele Celine a reportagem do jornal A Cidade, na tarde de ontem.