publicado em 16/04/2020

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEnquete realizada por meio das reações do Facebook, nos dias 13 e 14 de abril, contou com a participação de três mil e duzentas pessoas ativas na publicação. Sendo que 50% delas votaram a favorda abertura do comércio e as outras 50% fizeram seu protesto contra esta abertura, logo a população se vê novamente divida nas opiniões.Em entrevista concedida na segunda-feira (13), o governador João Doria comemorou a adesão de 59% de isolamento social atingida no domingo e disse que não teria mais a intenção de endurecer a restrição dos direitos dos cidadãos. “O esforço que fizemos no final da última semana do governo do Estado de São Paulo e das prefeituras que compõem os 645 municípios do Estado de São Paulo deu certo. Subimos de 47% para 59% o isolamento social”, disse João Doria.Com isso, a quarentena segue em prolongação até a próxima quarta-feira dia 22, mesmo sendo alvo de protestos contra essa decisão.Por conta do fim próximo da quarentena, a reportagem do jornal A Cidade lançou esta segunda enquete nas redes para ver como esta medida repercute em Votuporanga. A opinião pública segue totalmente divida na cidade, seguida de muitos comentários, compartilhamentos, likes e deslikes.“Aberto com certeza! Manter fechado já não é questão de precaução, mas sim de política. Pessoas com comorbidades em casa, mas os demais devem voltar a trabalhar sim e já passou da hora.É só todos manter os cuidados necessários.Afinal, o povo está em casa, mas achando que estão de férias, e as contas estão chegando... Não adianta nada ficar em casa sem cuidados como estão, e a economia afundando!”, comentou Amônita Wesller.Diversas pessoas que estão a favor da abertura, falam sobre a importância de se manter os cuidados prescritos, como Robson Luiz. “Aberto! Precisamos trabalhar e nos cuidar conforme o ministério da saúde orienta!”, e também Marcia Alves de Oliveira “Aberto, porém, com controle, orientação e uso das máscaras e álcool gel, que cada empreendedor tome seus devidos cuidados com seus funcionário e clientes, não podemos paralisar, já tem muitos pais de família sendo dispensados e empresas fechando as portas.”“O comércio fechado, mas aglomeração pela cidade é o que não falta, tá virando nada, na rua Amazonas não tem nem lugar pra estacionar! lotéricas super lotadas, os banco então...se for pra continuar assim, seria mais viável abrir, mas manter todo o cuidado possível, seguido por uma monitoria diária”, disse Geovanne Paiva nos comentários.Quem votou contra também se posicionou nos comentários. “Infelizmente, o ser humano é o animal mais difícil de ser adestrado e a sociedade tem que ter conscientização que estamos lidando com o inimigo mortal, infelizmente a população de Votuporanga ainda não tem responsabilidade suficiente para lidar com tal risco, muitas mortes ainda estão acontecendo no mundo, isso não é publicidade, é uma realidade e normas existem para serem seguidas e cumpridas, vamos respeitar! Votuporanga não tem uma estrutura médica hospitalar para lidar com essa situação.”, disse o internauta Nilson Antonio.Isabele Dias falou “Agora no momento, fechado, para prevenir um grande aumento de infectados, pois os hospitais de Votuporanga não dão conta porque, até então não atendem só nossa cidade. Mas também não adianta nada o comercio fechado, as lotéricas e os bancos abertos com filas gigantes, teriam que arrumar alguma forma melhor de funcionamento para bancos, lotéricas e mercados. Quanto mais rápido e direito fazermos esse isolamento social, mais rápido tudo voltará ao normal.”“Acho engraçado todos falando para abrir com os devidos cuidados, que cuidados são esses quando ando pela cidade não vejo ninguém tendo cuidado algum... filas enormes uns colados no outro, quem usa máscara não tira a mão do rosto usando incorretamente sem contar as pessoas passando a mão no rosto, roendo unha coçando o nariz, pegando em dinheiro e comendo sem lavar as mãos... O povo não sabe se cuidar.”, disse Maria Pereira visando o outro lado da moeda.A primeira vezEm outra enquete realizada no dia 28 de março, por meio do Instagram, contou com uma repercussão menor comparada a desta semana. Calcula-se a opinião de 299 pessoas, sendo 151 que votaram a favor de abrir o comércio e outras 148 votaram contra, ou seja, se caracteriza desde o fim de março a divisão da população sobre o comércio.