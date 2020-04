Durante a abordagem, os militares encontraram no veículo um tijolo de maconha, e três pedras brutas de crack

publicado em 20/04/2020

Grande quantidade de drogas, além de materiais para o embalo e pesagem do entorpecente foram encontrados com o casal. (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite desábado (18), um casal acusado de tráfico e associação ao tráfico de drogas no bairro Colinas, zona Norte da cidade. Grande quantidade de droga também foi apreendida na casa deles, além de instrumentos inerentes à venda de entorpecentes.

De acordo com o relatório policial, a PM fazia patrulhamento pela avenida GuerinoVidotti, quando se deparou com o homem, que já é um velho conhecido da polícia, dirigindo uma VW/Parati vermelha, e lhe deram sinal de parada.

Durante a abordagem, os militares encontraram no veículo um tijolo de maconha, e três predas brutas de crack. Com o apoio de outras equipes, os policiais se deslocaram com o acusado para uma residência onde recaia a denúncia de que o casal utilizava para armazenar os entorpecentes. No imóvel a PM localizou grande quantidade de maconha, crack, cocaína e "Skank" (maconha a granel embalada a vácuo).