publicado em 13/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga divulgou há pouco seu boletim diário sobre os casos de coronavírus no hospital. De acordo com a nota, três pacientes estão internados: dois na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) confirmados e um suspeito em ala, estável. Nenhum deles faz mais o uso do respirador na instituição.Segundo o informe diário sobre atendimentos de Covid-19 da Santa Casa, divulgado na tarde de domingo, às 16h, haviam dois pacientes internados com coronavírus na UTI do hospital. Os dois estavam estado de saúde grave, e um fazia uso do respirador. Com a evolução positiva do paciente, o respirador não foi mais necessário.