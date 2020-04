Em consulta a mercados está evidente a queda do valor e também das vendas por conta da pandemia

publicado em 08/04/2020

Segundo pesquisa do Google com mil consumidores, 12% deles devem deixar de comprar chocolate (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiário sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO abalo comercial, em razão do novo coronavírus, já é evidente em diversos âmbitos das organizações sociais e não foi diferente no comércio dos ovos de Páscoa em Votuporanga. Em meio a quarentena, o período pré-feriado, que sempre gerou uma grande movimentação nos mercados da cidade, está bem diferente.Em campo a reportagem do A Cidade conferiu os valores dos ovos de chocolate nos supermercados da cidade. Um dos que sofreu grande queda em comparação a 2019, foi o ovo Kit Kat de 332g, que hoje está sendo comercializado por R$29,90. No ano passado ele chegou a ser vendido por R$ 50. Outro ovo que surpreendeu no seu valor foi o Diamante Negro de 300g que também está R$29,90. Ele custava R$ 10 mais caro no ano passado.O medo do desemprego tem feito as famílias direcionarem seus gastos para produtos básicos de alimentação e higiene pessoal. Assim, as vendas de chocolates e ovos de Páscoa devem cair 8,5% no estado de São Paulo, em relação ao feriado do ano passado. A previsão é da Apas (Associação Paulista de Supermercados). Antes da crise, se esperava alta de 2,2% nas vendas.Esse é o caso da votuporanguense Rosângela Maria, que tem uma grande assiduidade na compra de ovos de chocolate neste período da Páscoa. Ela relatou que todos os anos tem uma média alta de gastos, mas esse ano será exceção.Segundo pesquisa do Google com mil consumidores, ela não está sozinha. Sete em cada 10 brasileiros vão mudar algum hábito nesta Páscoa, 12% deles devem deixar de comprar chocolate. Com mais gente em casa, as buscas por termos como “receitas de ovos” e “como fazer ovos de Páscoa” também aumentaram.Ovos CaseirosOs ovos de páscoa caseiros ou ovos de colher são uma tendência que tende a aumentar conseguintemente todos os anos. Alessandro Caldeira de 18 anos, que foi participante da competição “Dona do Pedaço” realizado pelo grupo Cidade de Comunicação, está nesse ramo há quatro anos e disse que a expectativa de vendas para esse ano estava bem alta, mas por conta da epidemia do Covid-19 aconteceu uma queda nos números das encomendas.“Quem procurou e comprou os ovos caseiros neste ano, foi com o intuito de ajudar os micros empreendedores e as famílias que tiram a renda de seus lares com as vendas, neste tempo de crise financeira”, disse.