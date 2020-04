Ofício pede que eles destinem o aumento que receberam para ajudar votuporanguenses afetados financeiramente pelo coronavírus

publicado em 01/04/2020

Morador protocolou o pedido, escrito à mão, junto à Câmara Municipal (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um morador do Jardim São Vicente protocolou anteontem, 31, um ofício junto à Câmara Municipal pedindo que os vereadores doem o reajuste anual que receberam em seus salários para assistência social aos impactos provocados pela pandemia de coronavírus. Sandro Roberto de Souza, de 52 anos, mais conhecido como Sandro BJ, pediu que os parlamentares pensem na população mais carente e façam a doação de forma voluntária.

No documento, que foi escrito à mão pelo próprio autor, Sandro relata que a doença assolou financeiramente boa parte da população de Votuporanga e a ação demonstraria que eles se importam com a dificuldade que todos estão passando.

“Levando em consideração que a maioria de vocês já possui renda suficiente para seu conforto, o que pode ser observado pelos carros que andam e casas que moram, além do salário que já recebem, seria uma forma de demonstrar a população os vossos sentimentos nesse momento em que todos sabem que essa pandemia assolou a maioria dos votuporanguenses financeiramente”, diz ele.

Ele ainda pede que o ofício seja encaminhado para à presidência da Casa e uma cópia para cada vereador.

Reajuste