As provas, no entanto, foram suspensas até segunda ordem

publicado em 17/04/2020

Provas objetivas de três concursos públicos da Prefeitura de Votuporanga foram suspensas por tempo indeterminado

Daniel Castro

Mais de 900 pessoas disputam as vagas em três concursos públicos da Prefeitura Municipal de Votuporanga, porém as provas objetivas, que seriam realizadas no dia 26 de abril, foram suspensas até segunda ordem por conta das medidas que visam conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o Diário Oficial do Município, no Concurso Público nº 001/2020, foram realizadas 711 inscrições, dentre elas, 248 para Agente Fiscal Tributário, 60 para Analista do Executivo de Segurança do Trabalho, 90 para Fisioterapeuta, 55 para Médico Veterinário, 82 para Farmacêutico e Bioquímica, 25 para Clínica Médica Geral, 13 para Clínica Médica PSF e 138 para Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico.

Para o concurso nº 002/2020, 55 candidatos se inscreveram, sendo 22 para Agente Operacional (Alvenaria e Construção), oito para Agente Operacional de Manutenção Hidráulica e 25 para Agente Operacional de Serviços Funerários.

Por fim, o concurso nº 003/2020 que é para o cargo para Agente de Combate às Endemias, teve 135 inscrições.