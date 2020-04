Sábado será recheado de programação boa neste isolamento social, com muita música de qualidade e amor ao próximo

publicado em 22/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Neste sábado (25/4), a diversão já está garantida em casa. O isolamento social terá trilha sonora e tudo, com direito a muita solidariedade e amor ao próximo. Nunca será tão fácil e gostoso permanecer em nossas residências de final de semana.A programação começa já às 14h, com uma live diferenciada. Os queridos e talentosos Bruno e Humberto atenderam nosso pedido e estão preparando uma apresentação especial em prol à Santa Casa de Votuporanga e ONG dos Animais. Com apoio da Apravel, Cerveja Petra e Espeto Du Cheff, a dupla irá animar ainda mais o sabadão contando tudo sobre a gravação do DVD “De corpo e alma”, no canal dos cantores no YouTube.Às 20h, a responsabilidade é toda dele. O votuporanguense mais apaixonado do Brasil, Gustavo Mioto, em parceria com a Unicef, fará seu show intitulado “Pé em casa”. Claro que o Hospital não ficará de fora desta maratona do bem. Doações de alimentos, de equipamentos de proteção individual e em dinheiro poderão ser feitas para a Instituição, que atende 53 municípios da região.Em entrevista a uma revista, Gustavo falou sobre o repertório. “O processo de criação foi um pouco mais delicado. Eu queria fazer com que as pessoas sentissem todos os sentimentos possíveis nessa live, menos a tristeza. Eu busquei um pouco de todos os discos. Os fã-clubes sempre pedem muito canções mais antigas, então eu coloquei muitas coisas assim e vou fazer uns momentos acústicos, quero mostrar o que eu escuto e toco quando eu estou de boa”, afirmou.Finalizando a noite, Gian e Giovani, uma das duplas de maior reconhecimento no meio musical sertanejo, fará uma apresentação online às 22h. Seguindo a ideia de entretenimento gratuito nesse momento delicado de isolamento social, eles estão preparando a live com os maiores sucessos dos 30 anos de trajetória.Junto dos pedidos dos fãs, músicas como "O grande amor da minha vida", "1,2,3", "Nem dormindo consigo te esquecer" e "Olha amor" estarão no repertório. Sobram motivos para acompanhar, imagina sabendo que a iniciativa salva vidas!O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu imensamente os artistas e seus empresários. “Faço questão de citar nomes de grandes parceiros que estão transformando essas apresentações em realidade. Gostaria de agradecer o jogador Wellington Oliveira, que intermediou com nossos cantores locais Bruno e Humberto. Não temos dúvidas do sucesso deste show! Nosso abraço para Marcos Mioto, que mais uma vez, demonstrou sua solidariedade com o Hospital com esta ação beneficente. E, por último e não menos importante, Marcinho Costa que falou com a dupla sertaneja Gian e Giovani. Nosso muito obrigado! Vocês estão contribuindo para a manutenção de nossos atendimentos”, finalizou.