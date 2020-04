A transmissão ocorrerá no dia 25 de abril através de seu canal oficial no Youtube e conta com uma parceira inédita com a organização mundial,o Unicef

publicado em 15/04/2020

Através da plataforma digital Youtube o artista irá cantar seus maiores sucessos e fazer boas ações (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO cantor votuporanguense Gustavo Mioto, também lançou nas últimas semanas a transmissão da live #PéEmCasa que será realizada no próximo dia 25 em parceria com o Unicef(Fundo das Nações Unidas para a Infância). Por meio doYoutube o artista irá cantar seus maiores sucessos e fazer boas ações durante a quarentena, inclusivecom a arrecadação de mantimentos para a Santa Casa de Votuporanga, onde o artista se orgulha em dizer que nasceu.Aslives estão fazendo o maiorsucesso neste período de isolamento, social por conta da pandemia do coronavírus. A do votuporanguense será transmitida da casa do Gustavo, em São Paulo e assim como outros cantores, para que os espectadores façam as doações em dinheiro haverá um QR CODE na tela, as pessoas se conectam ao link e fazem os donativos, que serão destinados ao Unicef.Além deste recurso, a assessoria do cantor afirma que disponibilizará um número de Whatsapp, o zapsolidário, para troca de informações e envio de dados, e principalmente para quem for doar mantimentos, produtos de higiene, limpeza e outros.“A gente vai passar por isso se a gente se manter firme”, disse Mioto em um vídeo publicado durante a páscoa, em que anuncia um momento incrível com sua parceria com o Unicef.Para quem quiser participar diretamente deste momento, Gustavo Mioto fez um post no Twitter, onde anuncia que está montando o repertório do show que irá apresentar no próximo dia 25 e pede uma “força” aos espectadores nas indicações das músicas que gostariam de ouvir durante a live. Além de já estar também disponível a possibilidade de definir um lembrete por meio do vídeo no Youtube.