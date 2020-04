Dupla sertaneja fez um show de mais de três horas de duração, ajudando na luta contra a Covid-19

publicado em 30/04/2020

Ouvir os clássicos do Gian e Giovani já é uma excelente opção para os apreciadores de uma boa música sertaneja. Quem nunca embalou seu romance com os artistas? Cada música, uma história. Mas neste final de semana, além da diversão garantida, em casa, a dupla salvou vidas.Eles protagonizaram uma live, em prol à Santa Casa de Votuporanga. Em uma apresentação no canal YouTube, reuniram mais de 518 mil visualizações e um grande montante de doações para o Hospital votuporanguense.Ao todo, arrecadaram três toneladas de alimentos, além de 7.200 ovos, 1.350 litros de produtos de higiene e dinheiro para a Instituição, referência para 53 cidades da região. Em mais de três horas de cantoria, a dupla mostrou o poder da solidariedade e do amor ao próximo.Os cantores agradeceram o público. “Nosso muito obrigado a quem doou, acompanhou a apresentação. Que Deus abençoe cada um e o lar de vocês. Este momento vai passar e logo estaremos no palco. Saúde para todos!”, disseram.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Foi um sábado abençoado. Agradecemos imensamente o empresário Marcinho Costa e a dupla que é tão querida em nosso país, em especial na nossa região, onde a música sertaneja é tão forte. Cada doação fará diferença em nossos atendimentos neste momento de enfrentamento da pandemia do Coronavírus”, disse.