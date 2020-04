A informação faz parte de um levantamento feito pelo site Gazeta de Votuporanga junto a Secretaria Municipal de Saúde

publicado em 29/04/2020

De acordo com os dados, as vítimas são dois homens, um de 99 anos e outro com 73 anos, e duas mulheres, uma com 63 anos e outra na faixa de idade entre 80 e 89 anos. Os óbitos foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.Em todos os casos, ainda segundo a Secretaria de Saúde, haviam comorbidades, ou seja, os pacientes apresentavam outras doenças de base. Neste momento, não há novos casos de óbito por dengue a serem investigados pelo Município.Além das quatro mortes, outros 4579 casos de dengue foram confirmados na cidade além de 4288 que ainda estão sob investigação.